Jetzt gibts Glühwein auf dem Oktoberfest

Glühwein und Lebkuchen, statt Bier und Wurst: Wegen des kalten Wetters wird es auf dem Oktoberfest jetzt weihnachtlich.

Ab sofort wird auf der Wiesn auch Glühwein ausgeschenkt. Denn auch in der nächsten Woche soll das Wetter kalt und nass bleiben. Verkauft wird das Heißgetränk an Eisständen, heißt es von der Festleitung. Die würden bei dem schlechten Wetter am wenigsten Umsatz machen.

Glühwein nur eine Ausnahme

Dass es Glühwein gibt, ist nicht selbstverständlich. Dafür gibt es extra eine Ausnahmeregelung für schlechtes Wetter. Letztes Mal gab es 2008 Glühwein, da wurden gleich 2.000 Liter verkauft.

#Wiesn-Pressekonferenz mit Glühwein 🥨 Weil die Wetter-Aussichten für die zweite Wiesn-Hälfte schlecht sind, wird ab heute auch #Glühwein ausgeschenkt. Im Teufelsrad stellen Wiesnchef, Polizei, Feuerwehr und Aicher Ambilanz gerade die #Oktoberfest2022 Halbzeitbilanz vor. @BR24 https://t.co/sfNyvFkheg

