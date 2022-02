Warum Gnabry sich die Fingernägel lackiert

In den letzten Bayern-Spielen ist Serge Gnabry mit seinen lackieren Fingernägeln aufgefallen. Das steckt dahinter!

Mal ist es der kleine Finger, mal der Daumen: Es fällt kaum auf, aber Serge Gnabry hat immer wieder einen schwarz lackierten Fingernagel. Ist das ein neuer Trend?

Es geht weder um Modetrends noch ums Nägelkauen. Der lackierte Fingernagel ist eine wichtige Botschaft. Er steht für die Kampange "Polished Man", mit der prominente Männer auf den Missbrauch von Kindern aufmerksam machen. Die Organisation "YGAP" hat die Aktion ins Leben gerufen.

Zahl der Missbrauchsfälle in Deutschland steigt

Weltweit wird jedes fünfte Kind vor dem 18. Geburtstag misshandelt oder missbraucht. In Deutschland sind die Fälle von Kindesmissbrauch in den letzten Jahren gestiegen. Die Organisation sammelt Spenden, um missbrauchten Kindern zu helfen.

Warum der Fingernagel?

Der Chef der Organisation "YGAP" soll in Kambodscha ein Mädchen kennengelernt haben, dass missbraucht worden war. Sie lackierten sich wohl gemeinsam die Fingernägel. Dann soll sie ihn gebeten haben, es in Erinnerung an ihr Schicksal immer wieder zu machen.