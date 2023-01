It's Christmas: Über 1.000 Häftlinge dürfen in die Freiheit

Weil sie sowieso zum Jahreswechsel aus dem Knast gedurft hätten, werden sie früher entlassen.

Das ist mittlerweile eine Tradition in ganz Deutschland. Außer Bayern machen alle mit und sorgen dafür, dass die Häftlinge Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen können. 1.056 Menschen wurden dieses Jahr früher freigelassen. 2021 waren es noch um die 800.

Welche Häftlinge dürfen früher raus?

Das sind Gefangene, die sowieso in einigen Tagen oder wenigen Wochen rausgedurft hätten. Sie haben sich außerdem gut im Gefängnis verhalten und hatten keine jahrelangen Haftstrafen. In Berlin saßen die meisten von ihnen wegen Diebstahl, Körperverletzung oder Schwarzfahren.

So viele Häftlinge wurden in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg entlassen

In Rheinland-Pfalz sind 88 Häftlinge mit der sogenannten Weihnachtsamnestie aus dem Gefängnis gekommen. In Baden-Württemberg durften etwa 200 Menschen etwas früher in die Freiheit. Die Justizministerin sagt, das wäre gut für die Inhaftierten. Diese stehen dann nicht auf der Straße, wenn in Beratungsstellen und Sozialämtern zwischen Weihnachten und Silvester niemand zu erreichen ist. Berlin beginnt sogar schon ab Oktober Häftlinge früher zu entlassen, damit die Job- und Arbeitssuche einfacher wird.

