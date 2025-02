In zwei Wochen startet die neue Staffel von Germany's Next Topmodel. Jetzt wurden die offiziellen Plakate gedroppt.

Auf denen ist Heidi Klum mit den ersten Kandidatinnen und Kandidaten zu sehen. Die Chefjurorin hat außerdem schon ein paar mehr Details in einem Interview verraten. Laut Heidi sind dieses Mal Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen mit dabei. Die männlichen Plus-Size-Models und der Best-Ager-Mann sind eine Premiere.

Hier siehst du das Plakat mit einigen männlichen Models der neuen Staffel:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von germanysnexttopmodel

Hier siehst du das Poster mit einem Teil der Kandidatinnen:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von germanysnexttopmodel

GNTM 2025: Das ist neu bei der 20. Staffel!

Mit der neuen Staffel feiert Germany's Next Topmodel ein Jubiläum. Die Show gibt es jetzt seit 20 Jahren. Die erste Folge läuft am 13. Februar 2025. Dann wird es erst einmal zwei Sendungen pro Woche geben - am Donnerstag geht es um die Frauen, am Dienstag um die Männer. Ende März treffen dann alle Kandidaten aufeinander.