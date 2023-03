Diese Woche! Elevator Boys mischen GNTM auf

Die fünf Jungs sind Teil eines Video-Shoots. Dabei müssen die Kandidatinnen in die Rolle von Marilyn Monroe schlüpfen.

In einem Trailer für die nächste Folge von Germany's Next Topmodel am Donnerstag sieht man die Elevator-Boys Bene, Tim, Jacob, Luis und Julien in schicken Anzügen. Die Kandidatinnen sind bei dem Video-Shooting im Stil der Hollywood-Ikone Marilyn Monroe gekleidet und geschminkt.

Tanz-Challenge

Die Challenge: Eine vorher geübte Choreografie zusammen mit den Elevator Boys tanzen. Schon im Trailer wird klar, dass sich so manche Kandidatin damit ganz schön schwertut.

BTW: Die Elevator Boys sind nicht nur für die Challenge am Start. Auch als Gastjuroren sind sie Teil der Show.