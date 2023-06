Fans nicht happy: Ist das GNTM-Finale WIEDER ohne Zuschauer?!

Das Finale von der Couch aus statt live vor Ort erleben - das heißt es auch dieses Jahr für alle GNTM-Fans. Aber warum?

Tickets für das GNTM-Finale werden auch dieses Jahr nicht an Fans verkauft, weil die Finalistinnen im Studio "von Family und Friends unterstützt" werden. Das heißt es in diesem Post der Sendung auf Insta:

Fans zeigen sich in den Kommentaren enttäuscht. Seit der Corona-Pandemie hatte es keine Tickets mehr für die Live-Show gegeben.

Auf welche Gäste du dich trotzdem von der Couch aus freuen kannst, erfährst du hier:

Diese Girls stehen im Finale von GNTM:





Nicole (49) aus Offenbach am Main

Olivia (22) aus Hamburg

Selma (19) aus Berlin

Somajia (21) aus Bielefeld

Vivien (23) aus Koblenz

Die 21-jährige Coco aus München ist im Halbfinale rausgeflogen. Auf Insta bedankte sie sich für die krasse Reise und die nicen Erfahrungen:

Wer sich am Ende den Titel als „Germany's Next Topmodel 2023“ holt, entscheidet sich im Finale am Donnerstag (15. Juni).