Heidi Klum nicht live dabei! Was geht denn da?

Der Grund: Heidi hatte sich während der Dreharbeiten mit Corona infiziert.

Was ging sonst in der neuen Folge von GNTM? Mit wem die Kandidatinnen zusammenarbeiteten, war bereits vorab bekannt: Star-Fotograf Rankin war bei der dritten GNTM-Folge 2023 dabei. Er war bereits bei früheren Folgen immer wieder am Start.

Challenge: Fokus auf die Personality

Die Kandidatinnen sollten sich in einem Videoclip selbst vorstellen. Dabei wurden sie vom Gastjuror unterstützt. Styling und Outfit sollten dabei möglichst zurückhaltend sein: Kleider in Pastelltönen und dezentes Make-Up.

Wo ist Heidi Klum?

Model-Mama Heidi wurde teilweise nur zugeschaltet. Warum? Wegen Corona. Allerdings gab Heidi schon vor der Folge im Video des GNTM-Kanals einen Tipp, wo sie ist: "Ich hab's heut nicht so weit nach Hause". Schaut man auf ihrem eigenen Instagram-Kanal, wird klar, warum: "Diesmal darf ich die Entscheidung aus dem Home-Office verkünden", heißt es dort.