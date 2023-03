Nackte 🍑 und Mobbing - neue GNTM-Folge bringt wieder Kritik

Fremde machen Fotos von den Hintern der Kandidatinnen und ein Mädchen wird aus ihrem Zimmer geschmissen. Was war los?

Die Laufsteg-Outfits der Models hatten diese Woche etwas ganz Besonderes: Hintenrum waren sie frei. Designer Yannick Zamboni wollte etwas gegen das "langweilige Hübsch-sein". Dass dabei die Hintern der Models nackt waren, sollte nichts mit sexy sein zu tun haben. Im Gegenteil: Die Mädchen sind gestampft und haben breitbeinig posiert. Für die Kandidatin Somajia war das an sich nicht so schlimm. Sie sagte dazu: "Natürlich ist das anders, wenn jetzt ganz Deutschland hier meinen Arsch sieht. Aber ich will Model werden, und das gehört dazu."

Aber wo liegt jetzt das Problem?

In der Sendung wurden die Hinterteile der Mädchen zensiert. Also in Deutschland hat niemand etwas davon gesehen. Dafür aber ganz viele Fremde in einem Bahnhof von LA, denn der Laufsteg war in der Öffentlichkeit. Das ist etwas anderes, als auf einer Fashion-Show oder in einem Studio zu laufen, denn die zufälligen Zuschauer sind nicht wegen der Mode da - und genau das sehen viele als Problem.

Machen die heute nen Walk da an einem... Bahnhof?Und ziehen ein paar Mädels was an, wo der Arsch nackt ist.Und tun nichts gegen die Gaffer.Genau mein Humor.#gntm

Die läuft da jetzt mit nacktem Arsch durch den Bahnhof? Wo alle Photos und Videos machen können?#GNTM pic.twitter.com/k94qb6RLRf

Und was war jetzt mit dem Mobbing?

Model-Kandidatin Anya wurde aus ihrem Zimmer geschmissen. Ihre Mitbewohnerinnen haben es ihr gemeinsam - zu acht - mitgeteilt. Auch als sie versucht hat, die Situation zu beruhigen, gab es keine andere Lösung, als dass sie bei den anderen Mädels nach einem Schlafplatz fragen musste. Die haben sie aufgenommen.

Man kann mit Anya klarkommen oder nicht, aber sie aus einem 8er Zimmer rauszuschmeißen ist das ekligste gewesen, das ich in 10+ Staffeln #gntm gesehen habe und hat nichts mit „confident, empowered women“ zu tun. Das gibt eher #meangirlvibes & macht beim Zuschauen Bauchschmerzen.

Auch wenn Anya den anderen Mädchen gegenüber unsympathisch ist, war die Härte ihrer Mitbewohnerinnen für viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu viel.

Wie soll man gegen 8 andere so stark ausarten, dass es nicht anders klärbar ist?

Hier kannst du den Walk und das Outfit von Somajia sehen: