Vanessa aus Metzingen pausiert Ausbildung für GNTM!

In der neuen GNTM-Staffel ist unter anderem die 20-jährige Vanessa aus Metzingen dabei. Dafür hat sie einiges riskiert.

Vanessa hatte nach eigenen Angaben vor der TV-Teilnahme noch keine beruflichen Modelerfahrungen gesammelt. Doch ihre Leidenschaft fürs Modeln habe sie bereits mit etwa zwölf Jahren entdeckt. Das hat sie in einem Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" erzählt. Die junge Kandidatin hat mit ihrer Zusage bei GNTM alles aufs Modeln gesetzt:

Ich habe 2020 eine Ausbildung zur Industriekauffrau angefangen, doch als ich bei GNTM die Zusage zur Teilnahme bekommen habe, war für mich klar, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lasse und meinen Traum leben möchte.

Für GNTM hat sie ihre Ausbldung erstmal unterbrochen. Sie schließe aber nicht aus, sie irgendwann anders noch zu beenden.

„Es gab Momente, in denen es mir nicht so gut ging“

Dass die Kandidatin schon schwierige Zeiten hatte, erzählt sie in ihrem GNTM-Vorstellungsvideo. Das angehende Model wurde als Baby bei ihrer Tagesmutter abgegeben und nicht mehr abgeholt. In ihren Realschulzeiten habe sie sich nicht wohlgefühlt: „Ich habe mich anders als die anderen Schüler gefühlt, weil ich Adoptivkind bin." Ab Donnerstag kannst du Vanessas Weg bei "Germany's next Topmodel" verfolgen.