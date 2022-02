GNTM-Nacktbilder geleaked: ProSieben bezieht Stellung

Vor Kurzem wurden Paparazzifotos vom Nacktshooting geleakt. Das sorgte für Kritik - auch von einem ehemaligen GNTM-Juror.

Das Nacktshooting bei Germany's Next Topmodel fand dieses Jahr wohl an einem öffentlichen Strand in Huntington Beach statt. Laut Medienberichten seien die Models dort allerdings nicht vor den Paparazzi geschützt worden, weshalb auch die geleakten Fotos entstehen konnten.

Ex-Juror mit Kritik

Der Modelagent Peyman Amin war von 2006 bis 2010 neben Heidi Klum in der GNTM-Jury. Er äußerte sich auf Nachfrage von Promiflash zur Situation um das diesjährige Nacktshooting und übte dabei Kritik. Im "richtigen Modelleben" dürfe so etwas nicht passieren:

Wenn im richtigen Modelleben in der realen Welt ein Nacktshooting ansteht, dann wird dafür gesorgt, dass keine Passanten einen Blick auf die nackte Haut der Models werfen können – das ist eine absolute Sperrzone für das laufende Publikum.

ProSieben reagiert auf Paparazzifotos

Auch ProSieben bezog auf Nachfrage von Promiflash Stellung: Christoph Körfer, der Pressechef des Senders, betonte, dass beim Bild- und Videomaterial stets mit Verpixelungen gearbeitet werde, um die Models zu schützen. Er fügte hinzu: "Das würden wir uns von allen Medien wünschen, die Paparazzifotos kaufen".

