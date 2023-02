GNTM-DRAMA: Ein Unwetter gefährdet den Dreh

Schreie, Blitze, alle laufen kreuz und quer. Im Trailer zur neuen Staffel GNTM gibt es chaotische Szenen zu sehen.

Die normalen Rezepte für eine Staffel "Germany's Next Topmodel" kennen wir ja: Umstyling, Heidi Klum, Gastauftritte, ein bisschen Streit. In dieser Staffel scheint es aber für den Cast richtig gefährlich zu werden. Bei einem Shooting zieht ein krasses Unwetter auf und bringt alle in Gefahr. Ein Crew-Member scheint das Set evakuieren zu müssen, dann hört man nur noch Schreie und sieht Teilnehmerinnen weglaufen. Hier kannst du dir den Trailer anschauen: