Hat Böhmermann ein Model eingeschleust?

Im Netz geht das Gerücht um, dass der Moderator die Kandidatin Viola erfunden und in die Sendung geschickt haben soll.

Gerade trendet das Video von Alicia Joe in den YouTube-Charts. Das Internet stellt sich die Frage: Hat Jan Böhmermann Viola engagiert?

Viola sticht aus der Gruppe

TikTok-User behaupten, dass Viola eine Fake-Figur ist. Die YouTuberin will den Fall aufklären. Sie will in ihrem Video erklären, warum diese Behauptungen nicht stimmen. Viola sticht mit ihrem Look aus der Reihe und hebt sich mit ihrer ganzen Art von der restlichen Gruppe ab, so Alicia.

Auch Viola äußert sich

Da ich auf TikTok und Twitter nicht aktiv bin, habe ich von dem Ausmaß des Gerüchts zunächst nichts mitbekommen.

Mehr als ein Gerücht ist es auch nicht, sagt sie.

Hier könnt ihr das ganze Video sehen: