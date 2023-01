Eigentlich streng verboten! Das hat "Salt Bae" gemacht

Nusret Gökçe hat mit der argentinischen Mannschaft nach dem WM-Sieg gefeiert. Dafür gibt es viel Kritik.

"Salt Bae" war nach der Siegerehrung mit den neuen Weltmeistern auf dem Platz. Doch beim Feiern ist er sehr unangenehm aufgefallen. Videos zeigen, wie Nusret Gökçe sich immer wieder auf die Erinnerungsfotos der Fußball-Stars drängt. Er macht seine berühmte Salz-Geste und versucht immer wieder den WM-Pokal anzufassen. Er selbst hat auch gepostet, wie er die Trophäe küsst. ABER: DAS IST VERBOTEN!

Wer darf den WM-Pokal berühren?

Laut FIFA dürfen nur bestimmte Menschen den WM-Pokal anfassen. Dazu gehören natürlich die Sportler, die den Titel geholt haben und alle Mitglieder der Mannschaft. In den FIFA-Regeln steht:

Als eines der bekanntesten Sportsymbole der Welt und unbezahlbare Ikone darf die originale FIFA World Cup-Trophäe nur von einem sehr ausgewählten Personenkreis berührt und in Händen gehalten werden, zu dem auch ehemalige Gewinner des FIFA World Cup und Staatsoberhäupter gehören.

"Salt Bae" gehört zu keiner der Gruppen. Den Pokal hätte er also weder anfassen noch küssen dürfen. Nusret Gökçe ist Koch und großer Fußball-Fan. In Deutschland wurde er bekannt, als er Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry eines seiner berühmten Goldsteaks serviert hat. Den Pokal hätte er also weder anfassen noch küssen dürfen.

Ohne den Goldsteak-Koch konnten die Fußball-Stars sich heute feiern lassen. Der Tag war als Nationalfeiertag ausgerufen worden. Millionen Fans empfingen die Nationalmannschaft in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Das Team um Kapitän Lionel Messi fuhr erst mit einem offenen Doppeldeckerbus durch Stadt - am Straßenrand winkten und jubelten die Menschen. Weil es irgendwann zu voll war, wurde die Parade abgebrochen. Die Fußball-Stars stiegen auf Helikopter um und flogen dann über die Fans.

