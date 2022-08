Native Americans kaufen ihr Land zurück!

Nach über 400 Jahren bekommt der amerikanische Rappahannock Tribe endlich Teile seines "heiligen Landes" wieder.

Wie viele andere Native Americans wurden auch die des Rappahannock Tribe aus dem US-Bundesstaat Virginia von europäischen Einwanderern ihres Landes beraubt. Nach vier Jahrhunderten konnte der Tribe einen Teil seines Landes endlich zurückerwerben. Wieviel bezahlt wurde, ist unbekannt.

Um welchen Ort geht es?

Die Klippen namens Fones Cliff gehören zum "heiligen Land", von dem der Rappahannock Tribe einst vertrieben wurde. Jetzt gehören die Klippen wieder ihren ursprünglichen Besitzern. Das wurde in einer großen Zeremonie gefeiert. Der Rappahannock Tribe ist damit Teil einer aktuellen Bewegung von Native Americans, die ihre Ländereien wieder zurückkaufen. Das ist auch die nicht so gute Nachricht an dieser Good News: Obwohl den Native Americans das Land geraubt wurde, müssen sie bezahlen, um es zurückzuerhalten.

