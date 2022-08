Katze verhindert Raubüberfall 🐈‍

Dass es Wachhunde gibt, ist bekannt. Doch die Katze Bandit hat bewiesen, dass auch sie auf ihren Besitzer aufpasst.

Die "Wachkatze" versuchte mit allen Mitteln ihr Herrchen, Fred Everitt, aufzuwecken. Das berichtete die Zeitung "Northeast Mississippi Daily Journal". Mitten in der Nacht miaute Bandit demnach in der Küche. Doch nicht nur das: Sie rannte ins Schlafzimmer, sprang auf das Bett und begann, ihrem Besitzer die Bettdecke wegzuziehen und an seinen Armen zu kratzen. Everitt wusste, dass etwas nicht stimmte. "Das hatte sie noch nie zuvor getan", sagte er.

Einbrecher ertappt

Der Mann aus Mississippi stand auf, um nachzusehen. Als er das Licht anschaltete, sah er zwei junge Männer vor seiner Hintertür. Einer hatte eine Pistole, der andere versuchte mit einem Brecheisen die Tür aufzubrechen. Everitt sagte, als er seine Pistole holte und in die Küche zurückkehrte, waren die Eindringlinge bereits geflohen. Er sagte, die Situation hätte ohne Bandit anders verlaufen können.

