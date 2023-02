Fettabsaugung in der Goodie-Bag?! Das gabs bei den Grammys

Die Stars des Abends sollen eine Goodie-Bag im Wert von 60.000 US-Dollar mit nach Hause genommen haben. Das war drin.

In der exklusiven Goodie-Bag, die Stars wie Beyoncé und Harry Styles mit nach Hause genommen haben, soll ein Gutschein für eine Fettabsaugung drin gewesen sein. Das berichtet die Gossip-Seite "Page Six". Außerdem waren wohl Kosmetik- und Verjüngungsbehandlungen im Wert von 10.000 US-Dollar drin.

Teure Technik und Kosmetik

Weiter will "Page Six" wissen, dass unter anderem das in den Goodie-Bags war:

Ein Staubsaugerroboter im Wert von 500 Dollar

Ein Duschkopf für circa 300 Dollar, der Kopfhautablagerungen und Hautunreinheiten entfernt

Das volle Set einer teuren Hautpflegemarke für 515 Dollar

In diesem Reel siehst du, wie die Goodie-Bags gepackt werden: