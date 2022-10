iPhone 14 Konkurrent? Das können die neuen Pixel-Phones

Google will seine Position auf dem Markt ausbauen. Kann das mit diesen zwei neuen Smartphones klappen?

Das Pixel 7 gibt es ab 699 Euro und das Pixel 7 Pro ab 899 Euro. Wenn ihr bis zum 17. Oktober bestellt, bekommt ihr eine Smartwatch oder In-Ear Kopfhörer als Geschenk mit dazu. Neu am Start: Face ID, hochwertigere Materialien und ein helleres, besseres Display als die Vorgänger. Soweit die Hard Facts. Google hatte bisher laut Tech-Insidern im Vergleich zu Apple, Samsung und so weiter nur einen geringen Marktanteil unter den Smartphones und will das jetzt ändern.

Wie unterscheiden sich die Phones?

Das 7 Pro hat gegenüber dem "normalen“ Pixel 7 eine noch heftigere Kamera mit einem starken Zoom und Kleinigkeiten wie eine längere Akku-Laufzeit zu bieten. Insgesamt bringen die beiden Handys hier Features, die wir von anderen Anbietern sowieso schon länger kennen. Also nicht wirklich krasse Innovationen. Eine billigere Version vom Pixel soll nächstes Jahr rauskommen: