Von Mailand nach Berlin: Gosens erfüllt sich Bundesliga-Traum!

Robin Gosens verlässt Inter Mailand und kickt künftig beim 1. FC Union Berlin. Der 29-Jährige ist mega happy.

Für den deutschen Nationalspieler ist es die erste Station in der Bundesliga. Gosens sagte, dass er von den Verantwortlichen des Vereins richtig viel Wertschätzung und Vertrauen gespürt hat. Deshalb sei ihm die Entscheidung für einen Wechsel nicht schwergefallen.

Ich habe immer gesagt, dass es mein Traum ist, einmal in Deutschland und der Bundesliga zu spielen.

Gosens zu Union Berlin: Teuerster Einkauf ever!

Laut Medienberichten sollen die Berliner für den 29-Jährigen 15 Millionen Euro Ablöse bezahlen - das ist für Union Rekord. Noch nie hat der Verein einen so teuren Spieler geholt. Der Vertrag von Gosens soll bis 2027 laufen.

🆕6️⃣🤩 pic.twitter.com/mlfGmDBCy4

Union will auch Bonucci und Volland

Union spielt in der kommenden Saison Champions League und will sich deshalb weiter verstärken. Laut Sky sollen die Eisernen kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Kevin Volland vom AS Monaco stehen. Wichtig: Offiziell ist bisher nichts. Außerdem sollen die Berliner laut italienischen Medienberichten Interesse am italienischen Europameister Leonardo Bonucci von Juve haben.