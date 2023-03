Durch "Stranger Things" wurde sie bekannt. Eine krasse Erfahrung mit einem Produzenten hat sie verändert.

Grace Van Dien hat in "Stranger Things" Chrissy gespielt. Doch jetzt hängt sie ihre Schauspielkarriere vorläufig an den Nagel. Den Grund erzählt sie in einem Livestream auf Twitch:

Bei einem meiner letzten Filme fragte mich einer der Produzenten... Er hatte eine Frau engagiert, die mit ihm schläft und sie hat mich gefragt, ob ich bereit für einen Dreier wäre.

Grace Van Dien ist Streamerin

Statt mit der Schauspielerei weiter zu machen, möchte sie sich in Zukunft mehr auf das Streamen auf Twitch konzentrieren. Damit fühle sie sich mental besser:

Ich kann zu Hause bleiben, Videospiele spielen und mein Boss fragt mich nicht, ob ich Sex mit ihm habe.

Für gute Projekte mit den "richtigen Leuten" wäre Grace noch offen in Zukunft.