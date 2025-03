Deshalb hätte Gracie Abrams fast ihre Tour abgesagt

Der Grund war der Sieg von Donald Trump. Warum sie sich dann doch dagegen entschieden hat, erfährst du hier.

Momentan ist die Sängerin Gracie Abrams auf "The Secret of Us"-Tour durch Europa und UK. Dabei hat sie auch in Deutschland Halt gemacht und zum Beispiel in Stuttgart gespielt. Doch das wäre fast nichts geworden, weil der Wahlsieg von Trump sie so "niedergeschmettert" hat. Das hat die 25-Jährige jetzt in einem Interview mit dem britischen "Guardian" verraten.

Trump ist erst seit einem Monat im Amt und hat bereits alles in seiner Macht Stehende getan, um jede marginalisierte Gemeinschaft kleiner erscheinen zu lassen, alle stärker zu gefährden, uns mit Informationen oder Fehlinformationen zu überfluten, sodass wir uns machtlos und hoffnungslos fühlen.

Alles für die Fans!

Doch es gab einen Grund, warum sie doch auf Tour gegangen ist: ihre Fans. Weil die Menschen in ihren Shows zwei Stunden lang "ihre Batterien aufladen" könnten, erklärte sie in dem Interview.