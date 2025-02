Beyoncé, Kendrick Lamar, Charli xcx - die Gewinner bei den Grammys 2025🎵

Das wichtigste Event des Jahres für die Musikbranche in Los Angeles: die Grammy Awards. Wer abgeräumt hat und alle Details gibt's hier!

Bis zuletzt haben die Grammys wegen der Waldbrände in L.A. auf der Kippe gestanden. Jetzt wurden bei dem Event Spenden für die Opfer der Feuer gesammelt. Auch das Geld, das sonst für Champagner und Aftershow-Party ausgegeben würde, soll gespendet werden. Zuletzt wurden bei den FireAid-Konzerten Spenden für die Brandopfer gesammelt.

Beyoncé, Swift, Charli XCX bei Grammys nominiert

Mit den meisten Grammy -Nominierungen ging Beyoncé an den Start. Sie hält den Rekord für die meisten Auszeichnungen und Nominierungen. Den vielleicht wichtigsten Grammy für das beste Album hatte sie aber noch nie gewonnen. Das hat jetzt mit ihrem Album "Cowboy Carter" geklappt. Außerdem konnte Beyoncé den Grammy für das beste Country-Album abräumen - als erste Schwarze Frau.

DAS sind die wichtigsten Grammy-Kategorien und die Gewinner

Record of the year: Kendrick Lamar mit "Not Like Us"

mit "Not Like Us" Album of the year: Beyoncé mit "Cowboy Carter"

mit "Cowboy Carter" Song of the year: Kendrick Lamar mit "Not Like Us"

mit "Not Like Us" Best pop solo performance: Sabrina Carpenter mit "Espresso"

mit "Espresso" Best new artist: Chappell Roan

Best rap performance: Kendrick Lamar mit "Not Like Us"

mit "Not Like Us" Best rap song: Kendrick Lamar mit "Not Like Us"

mit "Not Like Us" Best rap album: Doechii mit "Alligator Bites Never Heal"

Wie Sabrina Carpenter hat auch Charli xcx ihre ersten Grammys bekommen. Die britische Künstlerin gewann in den Kategorien beste Best Dance Pop Recording und Best Dance/Electronic Music Album für "Brat".

Kanye West (Ye) mit fast nackter Bianca Censori

Bei den photo shoots auf dem roten Teppich kam auch Ye mit seiner Frau Bianca Censori. Sie war fast komplett nackt bei dem Event.

Kanye West und Bianca Censori auf dem roten Teppich bei den Grammys 2025. Reuters Reuters

