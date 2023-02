Grammys 2023: Das waren die besten Outfits

Die Grammy Awards wurden in Los Angeles verliehen - was hatten die Stars bei dem wichtigsten Musikpreis der Welt an?

Cardi B trug ein extravagantes blaues Kleid von Gaurav Gupta Couture.

Schon auf dem Red Carpet trug Harry Styles einen bunten Glitzer-Catsuit. Später gewann er den Preis für das Album des Jahres für "Harry's House" in einer weißen Smokingjacke, einer Kakihose und einem silbernen Pailletten-Top. Später toppte er den Glitzerlook: Er performte seine Hit-Single "As It Was" in einem silbernen Catsuit, der aus Pailletten und Fransen bestand.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision/AP | Chris Pizzello

Doja Cat glänzte im düsteren Latex-Look von Versace.

Den Grammy für "Unholy" nahmen Kim Petras und Sam Smith mit. Auf dem roten Teppich präsentierten sie sich in einem roten Ensemble. Kim trug vintage Victor Costa, Sam hatte ein Outfit von Valentino an. Mit dabei hatten sie die Drag-Legenden Violet Chachki und Gottmik.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss

Sie ist DIE Grammys-Queen: Keine hat so viele Awards gewonnen wie Beyoncé. Sie brach den Rekord an diesem Abend in einem Gucci-Kleid.

Paris Hilton gab "Euphoria"-Vibes in ihrem Glitzerkleid von Celine.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Invision/AP | Jordan Strauss

Taylor Swift erhielt den Grammy für das beste Musikvideo mit "All Too Well: The Short Film". Auf dem Red Carpet trug sie ein Kleid von Roberto Cavalli.

In diesem nicen beigen Look nahm Jack Harlow den Grammy für das beste Rap-Album mit nach Hause.

Den Award als beste Newcomer konnte die italienische Band Måneskin dieses Jahr nicht abräumen. Sie gehörten aber zu den besten Looks des Abends: