Ukraine in die EU? Darüber sind sich die EU-Staaten nicht einig. Auch nicht wie Europa mit Geflüchteten umgehen soll.

Die Mehrheit der EU-Länder ist sich beim Thema Migration einig: Ob Geflüchtete Recht auf Asyl haben, soll an den EU-Außengrenzen geprüft werden und alle Länder sollen sich bei der Aufnahme von Geflüchteten beteiligen. Aber Ungarn und Polen stellen sich dagegen. Deshalb gibt es bei dem Treffen der EU-Chefs bisher keine gemeinsame Erklärung zu dem Thema.

Ukraine als neues EU-Land?

Bundeskanzler Olaf Scholz findet: Die EU soll größer werden. Die Ukraine, aber auch andere Länder wie Moldau, wollen nämlich Mitglied der Europäischen Union sein. Die Länder müssen teilweise an ihrer Demokratie und ihrem Rechtssystem arbeiten - sie wissen aber was zu tun, sagt zumindest EU-Ratspräsident Charles Michel. Der ungarische Präsident Victor Orban sagt aber: Es muss geklärt werden, ob das gut für die Landwirtschaft und die Sicherheit in der EU ist. Außerdem sei noch nie ein Land, das wie die Ukraine im Krieg ist, währenddessen EU-Mitglied geworden.

Scholz forderte außerdem, dass es in der EU mehr Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip gibt. Bisher müssen bei vielen Entscheidung alle zustimmen.

Unterstützung für die Ukraine aus Deutschland gibt es weiter: