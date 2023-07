Hat Jack Grealish eine Affäre mit ihr?

Eigentlich ist der Manchester-City-Star mit Model Sasha Attwood zusammen. Beim Feiern auf Ibiza lässt er sich gehen.

So feiert er den Triple-Sieg mit ManCity schon seit Wochen. Grealish und eine Flugbegleiterin verstehen sich auf einer Party auf Ibiza offenbar sehr gut. Das berichtet unter anderem "The Sun". Attwood ist währenddessen im Urlaub in Italien. Sie hat sich noch nicht zu den Videos geäußert.

Hier checkst du Grealishs Party-Video:

GREALISH CURTINDO A VIDA ADOIDADO 😂Sobrou até uma bicuda num maluco kkk pic.twitter.com/bbnSTGHUuV

Jack Grealish caresses leg of British Airways air hostess during Ibiza trip https://t.co/uuIiFIuu7Q pic.twitter.com/St57aZn1px

Das feiert Grealish: