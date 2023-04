Viel mehr Privatflugzeuge in Deutschland unterwegs? Das ist dran!

Laut Greenpeace ist die Zahl der privaten Flüge enorm gestiegen. Die Daten lassen sich nur schwer überprüfen.

In Deutschland sollen die Flüge von Privatflugzeugen 2022 um 76 Prozent gestiegen sein. Insgesamt gab es rund 58.000 Flüge. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Beratungsunternehmens CE Delft aus den Niederlanden für die Umweltorganisation Greenpeace. Rundflüge und Privatflugzeuge mit weniger als drei Sitzen sind nicht in die Statistik eingeflossen.

Greenpeace ist sauer

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte deshalb ein Verbot von Privatjets in der ganzen EU. Laut der Organisation wurden bei allen Privatflügen in Europa rund 3,4 Millionen Tonnen C02-Emissionen verursacht. So viel verbrauchen ungefähr 550.000 Menschen im Jahr.

Korrektur zu der ersten Version des Artikels In einer früheren Version des Artikels hatten wir ein Beispiel für private Flüge zwischen Stuttgart und Böblingen. Es hat sich allerdings nach einer Anfrage bei Greenpeace herausgestellt, dass die Daten zu dieser Strecke nicht ausreichen, um eine eindeutige Aussage zu treffen. So könnten es statt Privatjets auch Sportflugzeuge gewesen sein, die von Stuttgart nach Böblingen fliegen. Außerdem ist der Flugplatz in Böblingen laut der Stadt seit Längerem stillgelegt.

Was ist dran an der Studie?

Nachdem die Studien-Daten zu der Flugstrecke zwischen Stuttgart und Böblingen sich als sehr fragwürdig herausgestellt haben, hat die "Stuttgarter Zeitung" versucht mehr zu den Daten zu erfahren. Das ist ihr leider nicht gelungen. Die Flugdaten stammen von der Firma Cirium, die weltweit die Luftfahrt analysiert. Eine Antwort von der Firma, wie sich die Daten zusammensetzen, hat die Zeitung nicht bekommen. Für uns heißt das, wir können die Aussage der Studie nicht überprüfen.