Hat er seine Freundin geschlagen?

Manchester-United-Star Mason Greenwood wurde vorerst suspendiert und vermutlich festgenommen.

Am Sonntagmorgen postete seine Freundin Harriet Robson Bilder auf Instagram, die zeigten, dass sie eine blutige Lippe und einige blaue Flecken hatte. Dazu schrieb sie: "Für jeden, der wissen möchte, was Mason Greenwood mir aktuell antut." Mittlerweile ist der Post aber wieder gelöscht.

Vermutlich Festgenommen!

Die Polizei bestätigte, dass ein etwa 20-jähriger Mann, wegen der Ermittlung über die Videos festgenommen wurde. Dass es sich dabei um Greenwood handelt, ist sehr wahrscheinlich. Er bleibt nun in Gewahrsam für eine Befragung.

Statement by @gmpolice. https://t.co/UwIEnEMJdJ

Reaktion von United

Bereits am Nachmittag reagierte Manchester United und teilte mit, Gewalt in keiner Weise zu tolerieren. Deswegen wird der Angreifer vorerst suspendiert. Das heißt, er nimmt nicht mehr am Training und an Spielen teil, bis geklärt ist, was an den schweren Anschuldigungen dran ist.