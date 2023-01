Die Polizei hatte die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg nahe Lützerath in Gewahrsam genommen.

Neben Greta waren auch noch weitere Protestierende in Gewahrsam. Die Polizei wollte die Identität der Menschen feststellen. Danach hat die Polizei die Demonstrierenden in Bussen aus dem Gefahrenbereich gebracht. Um eine "Festnahme" im juristischen Sinn handelt es sich aber nicht.

Warum hat die Polizei Greta mitgenommen?

Die Gruppe beteiligte sich demnach an einer erneuten Demo gegen die Räumung von Lützerath und den Braunkohletagebau in der Region. Das wollte die Polizei verhindern. In der Nähe des Braunkohledorfes Lützerath ist die Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Klima-Demonstrierende vorgegangen. Das hat eine Polizeisprecherin bestätigt. Zur Konfrontation kam es, weil Aktivisten die eigentliche Demonstration verlassen hatten und in Richtung des Tagebaus Garzweiler gerannt waren.

🚨BREAKING: Greta Thunberg is detained by police during climate protests in Germany https://t.co/2wIbuiSAK7

So beschreibt Greta die Kohlegrube in Lützerath: