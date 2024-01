Griechische Küstenwache rettet über 100 Geflüchtete

In dem Boot waren auch 31 Minderjährige. Außerdem: An der französischen Küste kam es zu einem Unglück.

Insgesamt hat die griechische Küstenwache nach eigenen Angaben 117 Menschen gerettet. Das Boot war in einer von Fischern genutzten Bucht im Süden Kretas. Die Geflüchteten sagten, dass sie am Donnerstag in Tobruk in Libyen gestartet sind und auf dem Weg nach Italien waren. Die Flucht über das Mittelmeer ist sehr gefährlich - immer wieder gibt es Tote und Verletzte.

Unglück bei Überfahrt nach Großbritannien: Fünf Tote

Fünf Menschen sind an der französischen Nordküste tot aufgefunden worden. Sie hatten wohl versucht, den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien zu überqueren. Eine weitere Person befindet sich in einem kritischen Zustand und wurde ins Krankenhaus gebracht.

