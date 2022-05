Explodierende Buchungen: Wird DIESES Land das Reiseziel 2022?

Nach dem Corona-Down gibt es in Griechenland jetzt schon einen Tourismus-Boom. Im Sommer wird es noch krasser!

Überall in Griechenland werden jetzt schon die Angebote hochgefahren, der Reisekonzern TUI rechnet sogar mit noch heftigeren Zahlen als in 2019 - bevor Corona den Tourismus gekillt hat. Auch große Airlines bieten Deutschland und Griechenland im Vergleich zu den Vor-Krisenjahren eine halbe Million Sitze mehr an.

Ob wir das Topjahr 2019 sogar überholen, weiß ich nicht. Dafür bräuchten wir eigentlich höhere Hotelkapazitäten, um mehr Leute beherbergen zu können.

Früher anreisen

Kein Staat in Europa ist so stark vom Tourismus abhängig wie Griechenland. Jeder fünfte Euro im Land wird im Fremdenverkehr verdient, auch jeder fünfte Arbeitsplatz hängt daran. Damit die Touri-Hotspots im Sommer nicht komplett überlaufen sind, versucht die griechische Regierung die Touristen dazu zu bekommen, schon früher nach Griechenland zu reisen.