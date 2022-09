Greift die Türkei bald Griechenland an?

Die beiden Länder befinden sich aktuell im Konflikt. In einer öffentlichen Rede droht Erdogan mit Konsequenzen.

Letztes Wochenende warf die Türkei Griechenland eine "feindliche Aktion" gegen deren Kampfflieger vor. So soll die griechische Armee ein Luftabwehrsystem benutzt haben, um die türkischen Kampfjets per Radar zu verfolgen. In einer öffentlichen Rede warnte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Griechenland davor, den Luftraum weiterhin zu verletzen und seine Flieger zu bedrängen.

Hey Griechenland, schau dir die Geschichte an. Wenn du weiter gehst, wirst du einen hohen Preis zahlen.

Schwieriges Verhältnis

Obwohl die beiden Nachbarländer in der NATO sind, gibt es immer wieder Probleme. Sie streiten sich darum, wem bestimmte Inseln im Mittelmeer gehören. Die Türkei meint, sie habe seit dem zweiten Weltkrieg einen Anspruch auf die Gebiete, die zu Griechenland gehören. Griechenland bittet die Türkei darum, die Grenzen zu respektieren und kritisiert die Aussagen als Provokation. Zuletzt hatte die Regierung in Ankara keinen Kontakt mehr zu der griechischen Regierungsspitze.

