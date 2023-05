Spielabbruch nach neun Minuten: Fans werfen Rauchbomben!

Randale beim Match zwischen dem FC Groningen und Ajax Amsterdam. Was genau in den Niederlanden abging, liest du hier.

Schon nach sechs Minuten unterbrach Schiri Jeroen Manschot das Spiel in Groningen am Sonntag zum ersten Mal. Der Grund: Die Groninger Fans zündeten Leuchtraketen und warfen sie aufs Spielfeld. Außerdem rannte ein Fan auf den Platz.

Spielunterbrechung juckte Fans nicht

Die Teams gingen eine Viertelstunde in die Kabine. Dann pfiff der Schiri wieder an, doch einige Groninger Fans benahmen sich weiter daneben. Rauchbomben wurden aufs Spielfeld geworfen. Der Schiri machte Schluss und brach das Spiel nach nur neun Minuten ab. Bittere Zeiten für Groningen: Auch sportlich läuft es bei dem Team überhaupt nicht. Der Verein ist Vorletzter in der Tabelle und steht bereits als Absteiger fest. Nächstes Jahr muss Groningen in der zweiten niederländischen Liga spielen.

Hier kannst du dir ein Video der Ausschreitungen angucken:

Nice to know: Grund zur Freude hatten hingegen die Fans von Feyenoord. Die Rotterdamer sind Meister. Zwei Spieltage vor Schluss steht das Team von Ex Schalke-Keeper Timon Wellenreuther uneinholbar an der Tabellenspitze.