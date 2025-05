Schüsse in Tamm: Eine Person lebensgefährlich verletzt

In Tamm bei Ludwigsburg sind am Montagabend mehrere Schüsse gefallen. Das ist bisher bekannt:

Aktuell laufen die Ermittlungen noch. Das hat die Polizei bisher gedroppt:

Ein 23-Jähriger Mann wurde durch die Schüsse lebensgefährlich verletzt.

Das Opfer liegt in einem Krankenhaus und wird behandelt.

Der Mann sei derzeit außer Lebensgefahr, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Der mutmaßliche Täter ist vermutlich mit einem Fahrzeug auf der Flucht. Die Fahndung läuft noch.

Die Polizei im Kreis Ludiwgsburg hatte kurz nach der Tat auch mit einem Polizeihubschrauber nach dem Täter gesucht.

Die Polizei ermittelt wohl auch wegen einer möglichen Verbindung zu anderen Fällen. Die sollen im Zusammenhang mit zwei gewalttätigen Gruppen im Raum Stuttgart stehen.

Schüsse in Tamm: Polizei bittet um Hinweise

Die Beamten baten Bürger, die Silcherstraße in Tamm zunächst zu meiden, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern. Doch es bestehe aktuell keine Gefahr für die Menschen in Tamm, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter 0800 1100225 zu melden.

