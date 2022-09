Großmutter getötet! Gibt es ein sexuelles Motiv?

Die 86-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen tot aufgefunden. Jetzt wird ihr 30-jähriger Enkel verdächtigt.

Am Donnerstagabend wurde die Polizei wegen einer randalierenden Person in einem Ort im Landkreis Südliche Weinstraße gerufen. Die Beamten haben den Enkel und die leblose Oma wurden im Hof von einem Wohnhaus angetroffen. Die Polizei geht davon aus, dass die Oma durch stumpfe Gewalteinwirkung gestorben ist.

Psychische Erkrankung

Die Behörden nehmen an, dass der Enkel psychisch krank ist und eventuell deshalb die Tat begangen hat. Er wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Laut der Kriminalpolizei Ludwigshafen und der Staatsanwaltschaft Landau "besteht der dringende Verdacht, dass der Mann seine Großmutter aus sexuellen Motiven getötet hat". Warum dieser Verdacht besteht, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen in dem Fall werden noch andauern.