So viele Fans dürfen wieder ins Stadion

Es dürfen wieder mehr Menschen zu Großveranstaltungen. Und: Die neuen Regeln gelten für ganz Deutschland.

In allen Bundesländern dürfen bis zu 10.000 Menschen zu einer Großveranstaltung zum Beispiel zu einem Fußballspiel. Allerdings ist nur eine Auslastung von 50 Prozent erlaubt. Darauf haben sich die Landespolitiker geeinigt. In Innenräumen sind es bis zu 4.000 Zuschauer und eine Auslastung von 30 Prozent.

Maskenpflicht bei Veranstaltungen

Ob es eine 2G oder eine 2G-Plus-Regelung für den Zutritt gibt, das entscheiden die Bundesländer. Außerdem gilt eine Maskenpflicht.

Bisher hatte es unterschiedliche Regeln in den Bundesländern gegeben: In München durften 10.000 Fans ins Stadion, in Nordrhein-Westfalen nur 750. Mit der aktuellen Entscheidung sollen sich die Zuschauerzahlen zumindest angleichen.

