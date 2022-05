Gucci steigt ins Gaming-Geschäft ein

Die Modemarke Gucci gründet zusammen mit dem E-Sports Veranstalter FACEIT eine Gaming-Akademie.

Die Akademie ist eine Art Schule. Das Ziel ist es, den Übergang vom Amateur zum Profi im E-Sport zu erleichtern.

Zusammenarbeit

Dabei will die Akademie mit verschiedenen Partnern zusammenarbeiten. Psychologen von der Weltgesundheitsorganisation sollen bei Themen wie "Leistung unter Stress" beraten. So sollen die jungen Nachwuchsgamer geschützt werden. Die Spieler und Spielerinnen, die in der Akademie sein dürfen, werden von FACEIT ausgewählt.

Warum macht Gucci das?

Dass eine Luxusmodemarke ins Gaming-Geschäft einsteigt, ist eher ungewöhnlich. Vermutlich will die Marke aber somit auch junge Leute erreichen und nutzt die Akademie als Werbung.

Mit diesem merkwürdigen Video kündigte Gucci die Academy an: