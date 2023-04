Haaland mit Handy am Steuer erwischt: Diese Strafe droht ihm jetzt

Es gibt Fotos, die den Fußball-Star bei etwas Verbotenem zeigen. Jetzt wird offenbar gegen Haaland ermittelt.

Auf den Fotos sieht man, wie Erling Haaland in seinem Auto sitzt. Aber statt sich auf die Straße zu konzentrieren, schaut er immer wieder auf sein Handy.

Fotos von Zeitung veröffentlicht

Veröffentlicht wurden die Aufnahmen - es gibt auch ein Video - von der englischen Zeitung "The Sun". Laut dem Bericht soll das Ganze Mitte März passiert sein - einen Tag nach dem 7:0-Sieg von Manchester City gegen Leipzig in der Champions League.

Erling Haaland caught using phone while driving £300k Rolls-Royce https://t.co/CIdpxdAkYc pic.twitter.com/At0YM1us73

Polizei weiß Bescheid

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass gegen den 22-jährigen Haaland ermittelt wird. Der Zeitung "Mirror" sagte er:

Ich kann bestätigen, dass die Polizei das Bild kennt und untersucht.

Welche Strafe droht Haaland?

In Großbritannien gibt es für das Benutzen des Handys beim Fahren wie auch in Deutschland Strafpunkte und eine Geldstrafe. Umgerechnet liegt die bei etwa 240 Euro. Je nachdem wie sehr man sich und andere im Straßenvekehr in Gefahr gebracht hat, kann die Strafe aber auch höher ausfallen. Die "BILD"-Zeitung berichtet zum Beispiel, dass es zu einem Gerichtsverfahren und einem Bußgeld von bis zu 1.000 Euro kommen kann.

Unter bestimmten Voraussetzungen könnte Haaland auch seinen Führerschein verlieren. Wenn man mit dem Handy am Steuer erwischt wird und die Fahrprüfung erst in den letzten zwei Jahren gemacht hat, muss man in Großbritannien seinen Führerschein abgeben. Ob das auf Haaland zutrifft, ist nicht bekannt.