Haaland schreibt Geschichte in England!

Erling Haaland hat erst fünf Spiele für Manchester City gemacht. Aber der Stürmer ist jetzt schon mega erfolgreich.

Im letzten Spiel schaffte er innerhalb von 26. Minuten einen Hattrick. Damit war er der klare Matchwinner beim 6:0-Sieg von Man City gegen Nottingham Forest.

Liga-Rekord!

Der Hattrick war aber nicht sein erster Dreierpack. Schon im letzten Spiel hatte er drei Tore innerhalb von 30 Minuten geschafft. Insgesamt hat der 22-Jährige in den fünf Spielen schon neun Tore geschossen. Damit schreibt er Geschichte in England. Es ist der beste Start eines Spielers in der Liga!

Bei dem ganzen Erfolg bleibt Haaland aber - wie immer - bescheiden:

Es läuft gut so weit. Ich kann nicht klagen.

Einen seiner Hattricks hat er trotzdem stolz auf Instagram gepostet: