Fans geschockt: SO sieht die neue Statue von Haaland aus!

Die Statue soll bald in Haalands Heimatstadt in Norwegen stehen. Im Netz wird jetzt schon über sie gelästert.

Der Künstler Kjetil Barane arbeitet noch an der Statue. Mit der Kettensäge will er ein drei Meter großes Abbild des Fußballstars in einen Baumstamm schnitzen. Doch das Projekt sorgt jetzt schon für Aufregung!

Erling - bist du es wirklich?

Auf Instagram zeigt der Künstler, wie er an der Statue arbeitet. Dort sieht man auch, wie das Gesicht von Haaland aussehen soll. Aber die Fans sind entsetzt: Sie finden, dass Erling gar nicht wie Erling aussieht.

Künstler macht weiter!

Der Künstler lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Er sagt, dass er mehrere Versionen für den Kopf der Statue ausprobieren will. Am Ende will er dann die Beste nehmen.

Die Statue soll im Sommer fertig sein. Dann soll sie auch noch angemalt werden - in den Farben des Clubs für den Haaland in der nächsten Saison auflaufen wird. Welcher Verein das sein wird, ist noch unklar.

