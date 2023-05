Eklat bei Real gegen ManCity: Haalands Vater fliegt aus der VIP-Loge

Wenn ManCity-Star Erling Haaland im Champions League-Halbfinale steht, dann guckt auch der Vater zu. Und pöbelt rum!

Beim Spiel von Manchester City bei Real Madrid saß Alf-Inge Haaland auf der VIP-Tribüne. Dort soll er sich aber so daneben benommen haben, dass er vom Sicherheitspersonal rausgeschmissen wurde.

Was hat Vater Haaland beim Champions-League-Spiel gemacht?

Papa Haaland hat sich mit den Real-Fans angelegt. Videos zeigen, wie er und sein Begleiter die Fans mit obszönen Gesten provozieren. Spanische Medien berichten, er soll die Spanier auch mit Erdnüssen beworfen haben. Die Real-Fans reagierten mit Rufen wie "Fuera, fuera!" (Raus, raus) und "Tonto, tonto!" (Blödmann, Blödmann). Kurz später kommt das Sicherheitspersonal auf die Tribüne und nimmt "Alfie" Haaland und seinen Begleiter mit.

Den Vorfall hat Papa Haaland bestätigt. Er beschreibt die Szene aber so: "Wir mussten weg, weil die RM-Fans mit dem 1:1 nicht zufrieden waren." Die Fans hätten reagiert, als er und sein Begleiter das Ausgleichstor von Kevin De Bruyne (67.) gefeiert hätten.

Keine Reaktion des ManCity-Stars Haaland

Sein Sohn Erling Haaland hat zu der Aktion noch nichts gesagt. Das Spiel ging am Ende 1:1 aus. Für das Rückspiel am 17. Mai in Manchester ist also noch alles offen.

