Mega-Wechsel: Haaland soll sich mit ManCity geeinigt haben!

Der Wechsel von Erling Haaland nach England scheint jetzt festzustehen. Dort soll er richtig viel Geld bekommen.

Die englische Zeitung "Daily Mail" schreibt, dass der 21 Jahre alte Stürmer sich mit Manchester City geeinigt hat. Und: Mit dem Deal wird Haaland laut dem Bericht der bestbezahlte Spieler der Premier League!

So viel soll Haaland verdienen!

Sein Gehalt soll bei 500.000 Pfund (umgerechnet sind das rund 603.000 Euro) liegen - pro Woche! Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht. Aber die Zeitung schreibt, dass Haaland bei ManCity in der nächsten Woche einen Vertrag für fünf Jahre unterschreiben wird.

Bayern raus!

Seit Wochen gibt es Wechselgerüchte rund um Haaland. Spekuliert wurde über Real Madrid, Paris Saint-Germain und Manchester United. Auch der FC Bayern wurde genannt. Aber Vorstandschef Oliver Kahn hatte am Wochenende erklärt, dass Bayern München Haaland nicht haben will. Er sagte in einem Sport1-Interview: Der Stürmer sei "sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung." Der 21-Jährige kann den BVB im Sommer für eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro verlassen.

Wenn Haaland wechselt, verliert die Bundesliga einen Top-Stürmer. Er hat in 50 BL-Spielen 50 Tore gemacht. Hier kannst sie dir alle anschauen:

Haaland hat auch schon Pläne für nach der Karriere:

