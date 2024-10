Razzia in Hachenburg

Im rheinland-pfälzischen Hachenburg hat die Polizei am Abend eine Kampfsportveranstaltung mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund aufgelöst. Veranstalter soll nach Behördenangaben offenbar ein regionaler Zweig der als rechtsextrem eingestuften Partei „Der III. Weg“ sein. Wiebke Huhs:

In den Räumen war demnach ein Boxring aufgebaut, viele Anwesende trugen Kampfsportbekleidung. Insgesamt überprüfte die Polizei bei der Großrazzia knapp 130 Besucher aus ganz Deutschland und den Niederlanden - darunter auch Jugendliche. Dabei seien Beweise für rechtsextreme Gesinnungen gefunden worden, erklärte die Polizei.

Der III. Weg steht schon länger im Fokus des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz schreibt in seinem jüngsten Bericht zum „Dritten Weg“, die Partei habe rund 800 Mitglieder oder Anhänger. Ihre ideologischen Aussagen seien „nationalsozialistisch, antisemitisch und rassistisch geprägt“.

