Keine Drogen mehr! Haftbefehl entschuldigt sich für sein Verhalten

Der Rapper warnt seine Fans vor Alkohol und anderen Drogen. Außerdem gibt er zu, dass er etwas falsch gemacht hat.

Hafti hat vor einiger Zeit zugegeben, dass er vor seinem Konzert in Mannheim Lachgas konsumiert hatte. Das Konzert musste abgebrochen werden - Haftbefehls komplette Tour wurde abgesagt. Jetzt erklärt der Rapper in einem neuen Insta-Video stolz:

Leute, ich konsumier‘ seit fünf Wochen keinen Alkohol mehr. Ich habe aufgehört zu rauchen und alles, was dazu gehört.

Er will jetzt ein "neues Kapitel" starten und ohne Alkohol und andere Drogen leben. Mit dem Lachgas sei sogar schon zehn Wochen Schluss, sagt Hafti.

Schock-Videos: Haftbefehl bricht Konzert in Mannheim ab!

Haftbefehl entschuldigt sich!

In dem Video warnt der Rapper seine Fans auch vor Drogen. Er sagt, dass sich der Charakter dadurch verändert.

Wenn ich besoffen war, war ich sehr oft respektlos zu Menschen. Das bin ich alles gar nicht - eigentlich.

Er habe zum Beispiel oft sein Wort nicht gehalten. Deshalb entschuldigt Haftbefehl sich in dem Video bei seinen Freunden. Er versprach auch, dass er das noch einmal persönlich machen will, wenn er wieder in Deutschland ist.

Hier bekommst du Hilfe bei Drogenproblemen Dir selbst oder deinen Freundinnen und Freunden geht es wegen Drogen nicht gut? Jetzt kann professionelle Hilfe wichtig sein. Hier kannst du dich anonym und kostenfrei melden: Telefonseelsorge: 0800 1110 111 oder 0800 1110 222 oder über den Chat

oder oder über den Chat Nummer gegen Kummer: Kinder und Jugendtelefon 116 111

Informationstelefon zur Suchtvorbeugung: 0221 89 20 31

Das Deutsche Rote Kreuz berät Angehörige von Betroffenen unter 06062 607 67, erreichbar Freitag bis Sonntag und an gesetzlichen Feiertagen in der Zeit von 8 bis 22 Uhr

Hier kannst du dir das Video anschauen:

