Viral: Haftbefehl rettet Frau vor Festnahme

Weil sie sich ihr Essen nicht leisten konnte, wurde sie festgehalten. Doch Hafti kam im richtigen Moment, um zu helfen.

Das TikTok-Video generierte in ein paar Stunden über drei Millionen Views. Dort sieht man, wie Haftbefehl an einer Gruppe Menschen in Darmstadt vorbeifährt, die eine schreiende Frau festhält:

Wichtig: Wir zeigen das Video an dieser Stelle nicht, da wir nicht wissen, ob alle gezeigten Person mit einer Veröffentlichung der Aufnahme einverstanden sind.

Wie sich herausstellte, hat sie offenbar ihr Essen nicht bezahlen können. Ihr fehlten laut Kellner noch 25 Euro. Hafti gab sich als ein Bekannter aus und bezahlte direkt die kompletten 50 Euro fürs Essen.

