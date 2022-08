Schock-Videos: Haftbefehl bricht Konzert in Mannheim ab!

Auf Social-Media verbreiten sich gerade Videos, die Hafti sichtlich angeschlagen in der Location Hafen49 zeigen.

Konzertbesucher berichten darüber, dass die Show schon kurz nach Beginn abgebrochen wurde. Hafti sei auch bis dahin nicht in der Lage gewesen, richtig zu performen. Besonders ärgerlich: Der Termin am Sonntag war bereits der Nachholtermin. Ursprünglich sollte die Show im Juli stattfinden. Damals wurde das Konzert so kurzfristig abgesagt, dass alle Fans schon in der Location waren und auf Haftbefehl warteten. Haftbefehl entschuldige sich damals auf Insta.

Wird es jetzt wieder einen neuen Termin geben? Anscheinend nicht. Der Veranstalter will den Fans wohl das Geld für die Tickets zurückgeben. Wichtig: Es gibt derzeit keine Infos darüber, warum es dem Offenbacher nicht gut ging. Die Location war am Montagvormittag für NEWSZONE nicht zu erreichen. Auch Haftbefehl selbst hat sich bisher nicht geäußert.

Hier kannst du dir die Videos des Konzertabbruchs anschauen: