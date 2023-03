Lachgas: So schlimm rutschte Haftbefehl in die Sucht

Der Rapper hat zum ersten Mal über seinen Konsum gesprochen - und wie er die Sucht überwunden hat.

Der abgebrochene Auftritt in Mannheim im vergangenen Sommer dürfte vielen Fans noch im Gedächtnis stecken: Haftbefehl musste damals kurz nach Beginn des Konzerts abbrechen. Danach wurde Kritik laut: War der Rapper zu betrunken? Doch dahinter steckte Lachgas. Jetzt spricht Hafti zum ersten Mal in einem Interview mit RTL über seine Sucht.

Der Rapper berichtet, dass er über einen Bekannten reingerutscht sei.

Ich hab am Tag 50 Flaschen konsumiert. Das ging drei Monate gut und danach ging nichts mehr.

Hafti ist offenbar nicht der Einzige mit Problemen. Er spricht von Rapper-Kollegen, die nicht mehr laufen konnten. Auch bei ihm war es bei einem Auftritt so weit, dass er getragen werden musste, erzählt er: "Das Gas macht einen komplett zum Zombie".

So kam Hafti über die Sucht hinweg

Haftbefehl sagt, dass es ihm in Dubai deutlich besser geht. "In Deutschland feiere ich viel, trinke auch viel Alkohol“, erzählt der Rapper. In Dubai dagegen gar nicht - komplettes Detoxing. "Das ist wie eine Kur für mich." Was Lachgas angeht, hat Hafti inzwischen eine strenge Meinung: "Ich finde mittlerweile sogar, das Zeug sollte in Deutschland verboten werden. Das ist wirklich Horror."