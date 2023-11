"Mainpark Baby": Ist das Haftbefehls letztes Album?

Auf "Letzter Track" deutet der Rapper seinen Abschied an. Damit löst er wilde Spekulationen bei seinen Fans aus.

Am Freitag ist das Album "Mainpark Baby" erschienen - Haftbefehl bezeichnet das Release als eine "Ehrenrunde". Auf dem letzten Song lässt er seine Karriere Revue passieren, erzählt, welchen Einfluss er auf Deutschrap genommen hat und wie hart der Weg war. "Ich schmeiß' das Mic hin und nimm für meine Kinder Zeit" ist nur eine von vielen Zeilen, in denen Hafti über das Ende seiner Rapkarriere spricht. Auch wenn die Zeilen eine deutliche Sprache sprechen, gibt es kein offizielles Statement vom Offenbacher Rapper oder seinem Umfeld.

Haftbefehl: Auszeit nach Absturz auf Drogen

Nachdem Hafti bei seinem Konzert in Mannheim zusammengebrochen war, hatte er im August eine Auszeit angekündigt. Er sagte auch seine komplette Tour ab. Seine spontane Album-Ankündigung am vergangenen Sonntag war deshalb für viele Fans überraschend. Mittlerweile ist er nach eigen Aussagen clean und will ein neues Kapitel in seinem Leben starten. Dabei will er sich besonders auf seine Familie konzentrieren.

