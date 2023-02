Hailey Bieber: Das sind ihre Beauty-Tipps

Das Model ist bekannt für seine ebenmäßige Haut und natürliche Schönheit. Jetzt hat sie ihr Geheimnis verraten.

"Disziplin" ist das wichtige Stichwort in Hailey Biebers Leben. Doch das Model setzt nicht auf eine besondere Serumroutine oder irgendeine teure Creme, um gut auszusehen. Im Podcast "The Run-Through with Vogue" verrät sie: Sie schminkt sich immer vor dem Schlafengehen ab. Sie hat noch nie mit Make-up geschlafen und findet egal wo sie ist wenigstens warmes Wasser und einen Waschlappen zum Abschminken.

Darauf achtet Hailey Bieber, um schön zu sein

Regelmäßiger Sport und gesunde Ernährung: Das Model bewegt sich oft, weil sie gemerkt hat, dass das nicht nur ihrem Körper guttut, sondern auch ihrem Geist. Sie hält ihre Ängste und ihren Stress dadurch niedrig. Hailey schwört auf Pilates.

Vitamine: Hailey Bieber setzt auf simple Vitamine, um ihr Immunsystem auf Reisen zu boosten.

Genug Schlaf

Außerdem ist Hailey mittlerweile achtsamer auf Social Media unterwegs. Hin und wieder löscht sie die Instagram-App, doch installiert sie wieder. TikTok meidet sie jetzt schon eine Zeit lang. Vor allem Kommentare liest sie nicht mehr.