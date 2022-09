Hailey Bieber: Hat Justin mit ihr Selena Gomez betrogen?

Die Frau des Popstars packt im "Call Me Daddy"-Podcast über seine Ex Selena Gomez aus...

Hat Hailey ihren Mann Justin Bieber damals von Selena Gomez "geklaut"? Das werfen ihr Jelena-Fans oftmals vor. Im "Call Me Daddy"-Podcast stellt Hailey klar, dass Justin Single gewesen ist, als sie etwas mit ihm anfing. Es sei nicht ihre Art, mit der Beziehung anderer zu spielen.

Weirde Timeline vor der Verlobung

Wenige Monate bevor Hailey und Justin ihre Verlobung öffentlich machten, hing er noch mit seiner Ex Selena Gomez ab. Dazu sagt Hailey, dass nur die Eheleute die Wahrheit hinter der Timeline und allem was passiert sei, wissen. Die Fans haben keine Ahnung, was hinter geschlossenen Türen passiere, so Hailey.

Krasser Hate!

Hailey sind die ständigen Vergleiche mit Selena Gomez und die Hasskommentare so nahe gegangen, dass sie mit ihrem Psychiater darüber gesprochen hat. Mittlerweile hat sie eine Taubheit gegen aggressive Jelena-Kommentare entwickelt. Von Selena Gomez erwartet sie keine Unterstützung gegen den Hate - nur Respekt.

Hier findest du einen Ausschnitt aus dem Interview:

Hier kannst du dir das ganze Interview anhören.

