Mini-Schlaganfall mit 25: Deshalb musste Hailey Bieber ins Krankenhaus

Die Frau von Sänger Justin Bieber musste im März operiert werden. Den Grund hat sie ihren Fans jetzt mitgeteilt.

Sie wolle die Geschichte in eigenen Worten erzählen, sagt das Model in einem YouTube-Video: Demnach begann alles beim Frühstück. Plötzlich habe sie sich komisch gefühlt, Probleme beim Sprechen gehabt. Ihre Fingerspitzen seien taub geworden, die Hälfte ihres Gesichts hing herunter, sagt die 25-Jährige. Das können Zeichen eines Schlaganfalls sein. Dabei verstopft ein Blutklumpen die Gefäße im Gehirn. Bestimmte Bereiche bekommen dort dann nicht mehr genug Sauerstoff und funktionieren nicht mehr normal.

Es war definitiv der schrecklichste Moment meines Lebens.

Hailey erzählt, in ihrem Fall sei der Blutklumpen vom Herz gekommen und von dort aus ins Gehirn gewandert. Ursprung für all das: Ein Loch in ihrem Herzen, durch das der Blutklumpen durchrutschen konnte. Das Loch sei geschlossen worden.

Wann entstehen Blutklumpen?

Dass Blut klumpt, kann verschiedene Ursachen haben: zum Beispiel Medikamente, Vorerkrankungen, Übergewicht, wenn wir rauchen oder lange sitzen. Bei Hailey soll es sich um eine Kombination dieser Dinge gehandelt haben: Sie habe die Pille genommen, erst vor Kurzem eine Corona-Infektion überstanden und bei einem Flug lange gesessen. Jetzt geht es ihr nach eigenen Angaben wieder besser.

Wie Haileys Ehemann für Aufregung sorgt, erfährst du hier:

Justin Bieber verwirrt Fans mit neuem Musikvideo