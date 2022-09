Explosion in öffentlicher Toilette: Deo-Spray als Grund?

Bei einer Explosion in Halle (Saale) wurden drei Menschen schwer verletzt. Ein riesiges Loch bleibt am Gebäude zurück.

Die Polizei ermittelt noch, wie es zum Knall in Sachsen-Anhalt kam. Sie haben den Verdacht, dass eine entzündete Deo-Sprayflasche die Explosion ausgelöst hat. Sie haben mehrere Flaschen am Unfallort gefunden und sichergestellt. Am Dienstagabend geschah das Unglück in der Innenstadt. Zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren sowie eine 51-jährige Frau befinden sich weiterhin im Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr, so die Polizei.

